القباج تشهد تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا لكلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى، بدعوة من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.





وخلال الاحتفال، ألقت نيفين القباج كلمة تقدمت خلالها باسمى آيات الاحترام والتقدير للدكتور إسماعيل عبدالغفار وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، كما تقدمت بخالص التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم الذين بذلوا الجهد والوقت فى تنشئتهم متمنية لهم النجاح والتوفيق.

وأشارت إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بلغت من معايير الجودة فى التدريس والبحوث والتكنولوجيا وريادة الأعمال ما تنافس به الجامعات الكبرى على مستوى العالم.

وأضافت أن مصر هى خلاصة تاريخ الانسانية منذ العصور الأولى للتاريخ وأعظم ما فيها هو التنوع الفريد بين كافة مؤسساتها الدينية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية، مشيرة إلى أن جامعات مصر العريقة استقبلت ولا تزال تحتضن طلاب من العالم العربى ومن إفريقيا وغيرها من الدول، بدءا من الأزهر الشريف ومرورا بجامعة القاهرة ومكتبة الإسكندرية، ووصولا الى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى الخريجين بأن يحافظوا على مكانة وسمعة الأكاديمية ومكانتها إذ أن اسمها سيظل مقرونا بشهاداتهم وبأدائهم المهنى والقيمى، كما أكدت على ضرورة مثابرتهم وسعيهم وراء تحقيق ما يحلمون بإنجازه خلال مشوار حياتهم وأن يتسلحوا بمواجهة أى صعاب فى حياتهم بمزيد من العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح.

كما وجهت لهم عدة نصائح بعدم التوقف عن التعلم واستخدام الأدوات المتاحة لديهم فى تحقيق ما يصبوا إليه، وأن يحرصوا على ترك أثر طيب فى أى وظيفة يعملون بها أو فى أى نشاط يشاركون فيه، كما أوصتهم بأن يشاركوا فى بناء مجتمعاتهم وأن يملؤهم الأمل والعمل والشغف للنهوض بالبلاد نحو حياة كريمة لكل المواطنين.

وفى ختام الفعالية، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور إسماعيل عبد الغفار فى تسليم الشهادات للطلاب الخريجين والتقطت معهم عددا من الصور التذكارية.