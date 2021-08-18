/645959/مؤثرة-ومثمرة- بروتوكولات-نوعية-لتنسيقية-الأحزاب-مع-الوزارات-والمؤسسات-الكبرى

تمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من إنجاح شعارها "سياسة بمفهوم جديد"، من خلال مجموعة من التحركات والإجراءات التي تستهدف إفادة الوطن والمواطن، عبر شراكات سياسية مغايرة وتطوير حقيقي للحياة السياسية والبرلمانية بالاعتماد على خطوات عملية غير مسبوقة.

يرصد دوت الخليج مجموعة من بروتوكلات العمل والتنسيق مع مجموعة من أهم المؤسسات في الدولة، والتي لاتضمن فقط مكتسبات تعود على التنسيقية، وإنما منفعة متبادلة حيث استفادات كبرى ستعود على مؤسسات الدولة والعمل العام، نتيجة الاستفادة من كوادر التنسيقية وفرسانها في ميادين العمل التنفيذي والتشريعي والرقابي.

نبض الشارع

تتفاعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع كافة القضايا الوطنية وثيقة الصلة باحتياجات المواطنين وأولوياتهم واهتماماتهم، فلاوجود لحالة انفصال او انعزال من كوادر التنسيقية عن نبض الشارع، وتظهر بروتوكلات التعاون الأخيرة حالة من الاهتمام الكبير بمختلف الفروع والملفات التي تتماس مع اهتمامات المواطنين وقضاياهم وشؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.

ستجد على الدوام ممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كافة الشؤون الخاصة بالتعليم والصحة والتموين والشهر العقاري وتنمية المشروعات ودعم الموهوبين ومساندة الرياضيين، وخلال افتتاح المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي يتم تطويره عبر أشكال الحضور الميداني على الأرض، ومن خلال التشريعات والادوات الرقابية، والزيارات الرسمية واللقاءات مع المسؤولين والوزراء، والتي تنتهي بعقد شراكات وبروتوكلات تعاون مؤثرة ومثمرة

جسور التواصل

تحرص قيادات وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن يكونوا نموذجا ناجحا على حلقات الوصل السليمة والشرعية بين المواطن ودوائر صنع واتخاذ القرار، فلا تجدهم في فضاء التنظير أو التصريحات الإعلامية المستهلكة، وإنما في لقاء مع مسؤول هنا، وفي جلسة توقيع بروتوكول تعاون هناك، أو جلسة برلمانية، أو خلال لقاءات مباشرة مع المواطنين طوال الوقت، يعقبها لقاءات مماثلة مع المسؤولين لنقل الصورة وتوصيل الفكرة والخروج بالقرار السريع الناجز.

ويتضح الدور المثالي الذي يقوم نواب وفرسان التنسيقية في طبيعة القضايا الجماهيرية التي ينحازون إليها، والتي تساعدهم عليها قدراتهم وكفاءتهم وخبراتهم المتنوعة، والتي خلقت لهم رصيدا كبيرا في الشارع السياسي المصري ومؤسسات الدولة العريقة في البرلمان والمحافظات.

التجارة والصناعة

خطوة مثمرة ومفيدة، تلك التي شهدت خلالها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يستهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للصناعة بما يساهم في زيادة تنافسية الإنتاج الصناعي على المستويين المحلي والدولي.

وقالت الوزيرة، إن هذا الاتفاق يعد باكورة نتائج اللقاء الذي تم عقده مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مطلع شهر يونيو الماضي والذي أكد أهمية خلق جسر من التواصل الدائم بين الجانبين ونقل نبض الشارع الى الوزارة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كل محافظات مصر.

الأسرة المصرية

تعرف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن معاونة ودعم الأسرة المصرية باعتبارها نواة للمجتمع، سيؤدي لاستفادات سريعة ومباشرة تجاه الوطن والمواطن، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وحينها قد أطلق النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصريحات أظهر من خلالها انحياز التنسيقية لطبيعة القضايا الجماهيرية والاجتماعية، وأوضح أن الهدف من إطلاق مبادرة كلنا بنساعد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، هو مساعدة أهالينا البسطاء فى كل المحافظات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، مثل مشروع تكافل وكرامة، فعلى الرغم من انتشارع الا أن هناك البعض من اهالينا البسطاء لا يستطيعوا الاشتراك فيها وهنا يأتى دور المبادرة فى توصيل طلب المواطن للوزارة ليستفيد من الخدمة.

التعليم والتنوير

في إطار الأدوار شديدة الاهتمام بأحوال المواطن وبناء الإنساء المصري السليم، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف "القضاء على الأمية فى مصر " والذى يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين للقضاء على الأمية فى مصر.

جاء ذلك منذ قرابة الشهر، حيث مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى توقيع البروتوكول النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثل الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والذى أشاد بدور القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسى للهيئة وتكليفه لشباب الخريجين " الخدمة العامة " لمحو الأمية، وقال أن مصر بها حوالى 17 مليون مواطن يعانون من الأمية مطلوب أن نعمل جميعًا على محو أميتهم.