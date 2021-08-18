/645956/بقيمة-40-مليون-مهاجم--ريال-مدريد-ينضم-إلى-ارسنال

اتفق نادى أرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني على ضم النرويجي مارتن أوديجارد، بناءا على رغبة الاعب فى الرحيل بحثاً عن المشاركة الأساسية، وهو ما لن يتوفر له مع أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد .

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأكد فابريريز رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات أن الصفقة انتهت بالفعل ومن المتوقع إعلانها بشكل رسمي خلال ساعات.

قيمة عقد أوديجارد مع ارسنال

وكشفت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة 40 مليون يورو تقريبا، وسيوقع اللاعب عقد لمدة 5 سنوات بدون وجود بند أحقية شراء.

وأكد موقع ”ديفونسا سونترال“ أن إدارة ريال مدريد لا تخشى بيع أوديجارد لآرسنال ولا تعتقد أن رحيله سيؤثر على صفقة هالاند، حيث تعتقد إدارة الملكي أن هالاند يرغب في اللعب لريال مدريد سواء كان بجواره مواطنه أوديجارد أو رحل عن الفريق.

النني مع بشكتاش

يترقب مسؤولو نادي بشكتاش التركي الموقف النهائي للنني مع آرسنال وإمكانية خروجه من النادي اللندني وضمه نهائياً إلى صفوف بشكتاش.

وسبق أن لعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة موسم 2019 – 2020 قبل العودة مجدداً إلى صفوف آرسنال.

وجلس النني على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه آرسنال ضد مضيفه برينتفورد بالجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي ولم يشارك في المباراة التي انتهت بهزيمة الجانرز بثنائية دون رد.

مسيرة محمد النني

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.

ألقاب النني في سويسرى

وحصل النني على لقب الدوري السويسري 4 مرات متتالية مواسم 2012-2013 ، 2013-2014 ، 2014-2015 ، 2015-2016، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق أرسنال عام 2017، وكأس السوبر الإنجليزي عام 2018.

ومع المنتخب الوطني، كان ظهور اللاعب مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى عام 2011، وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر من وقتها حتى الأن، باختلاف المدربين.