/645957/رسميا-الاتحاد-يعلن-رحيل-مهاجمه-إلى-القادسية-الكويتي

أعلن فريق الاتحاد السكندري في بيان رسمي، انتقال مهاجم الفريق الجامايكي روماريو ويليامز، إلى نادي القادسية الكويتي، بداية من الموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل انتقال الجامايكي روماريو ويليامز إلى القادسية الكويتي:

حرص فريق الاتحاد السكندري علي الحفاظ علي استقرار الفريق الأول لكرة القدم، وقرر محمد مصيلحي رئيس النادي الموافقه، على انتقال المهاجم الجامايكي روماريو ويليامز إلى نادي القادسية الكويتي.

يأتي ذلك بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات في الفترة الأخيرة وسافر إلي بلاده، وقرر عدم العودة للفريق، وذلك بعد خلافاته مع المدير الفني لزعيم الثغر حسام حسن.

وأعلن زعيم الثغر في بيان رسمي علي صفحة الفريق علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن التوصل إلي اتفاق مع النادي الكويتي بشأن انتقال اللاعب الجاميكي بداية من الموسم الجديد، مقابل نظير مادي.

وكان فريق القادسية الكويتي قد أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع اللاعب، في صفقة لقت صداها في الأسكندرية، مما أدي الي تواعد محمد مصيلحي بالرد في الوقت المناسب، ولكن اتفق الفريقين في النهاية، وتم الإعلان بشكل رسمي.

التعادل السلبي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري

انتهىت مباراة فريق سيراميكا كليوباترا ونظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 0/0، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بهجوم من قبل فريق الاتحاد السكندري، ونجح لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا من امتصاص حماس لاعبو زعيم الثغر، الذين حاولوا إحرلاز هدف مبكر في بداية المباراة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا للمباراة

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: وليد عبد المنعم - محمد توني - رجب عمران - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - سيف تقا - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - ضياء قنديل - مصطفى ميسي - محمود نبيل - فابريس نجاه - شريف دابو.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، هشام صلاح، خالد الغندور

في خط الوسط: صبري رحيل، مروان عطية، أحمد حجي

في خط الهجوم: فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، خالد قمر

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: (صبحي سليمان، محمد رجب، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، مصطفى إبراهيم. كريم يحيي، عادل نيمار، أحمد راشد، بلال السيد).

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يمتلك زعيم الثغر 42 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.