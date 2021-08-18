/645954/إشادة-من-الاتحاد-الإماراتي-بتحضيرات-ومبادرات-رابطة-المحترفين-لإنجاح-الموسم-الجديد

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الأسرة الرياضية بمناسبة انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مشيرا إلى أن تلك الانطلاقة تأتي في وقت مهم وحيوي يرتبط ببرنامج المنتخب الوطني ومشاركته في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وأن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية يعملان بتناغم وانسجام كامل من أجل إنجاح الموسم وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل رابطة المحترفين وتحضيراتها ومبادراتها، متمنياً أن يكون الموسم الجديد فأل خير على الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن قرار السماح بحضور جمهور بنسبة 60% من سعة كل ملعب سيجعل المسابقات أكثر إثارة، وسيعيد الروح للمدرجات، لأن كرة القدم تتميز بمشجعيها، مجدداً ثقته بجماهير الكرة الإماراتية ووعيهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقال إن رفع نسبة الحضور الجماهيري جاء نتيجة الإنجاز الكبير الذي حققته القيادة الرشيدة في التصدي لجائحة كورونا، مشيداً في الوقت ذاته بعمل الجهات المختصة وخط الدفاع الأول، وبكل العاملين في القطاع الصحي، وشدد على أن سلامة الرياضيين تبقى أولوية لدى اتحاد الكرة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن حكام الكرة باتوا جاهزين لقيادة الموسم الجديد بعد أن استعدوا أفضل استعداد، من خلال المعسكر الخارجي والتدريبات الداخلية، فضلاً عن نجاحهم في جميع الاختبارات المطلوبة،

وقال:" نحن على ثقة من أن الصافرة الإماراتية ستكون مميزة في الموسم الجديد على ضوء التحضيرات التي تم إنجازها".

وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لكافة الاندية التي استعدت بصورة مناسبة من أجل المنافسة على الألقاب، وللاعبين الجدد الذين انضموا إلى مختلف الفرق ، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من اللاعبين الواعدين وصقل مواهبهم.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير لكل المؤسسات المساندة، مثل الشرطة، والفرق الطبية، ووسائل الإعلام والشركاء، مثمناً الدور الحيوي لهذه الجهات في إنجاح جميع المسابقات الكروية.

أطلق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حملة "لا للمنشطات"، بهدف توعية الرياضيين بشكل عام وممارسي كرة القدم بشكل خاص بأضرار المنشطات والآثار المترتبة على استخدامها، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات والندوات والمبادرات التي تستهدف اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب نشر مجموعة من اللافتات ومقاطع الفيديو بمشاركة نجوم الكرة الإماراتية، تحمل رسائل مختلفة حول مخاطر المنشطات ،و ذلك بهدف زيادة الوعي والمعرفة الطبية حول المنشطات وآثارها السلبية.