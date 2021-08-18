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فريق الجمالية لكرة القدم يفوز بالمركز الأول فى التصفيات المؤهلة لدوري  حزب مستقبل وطن«صور»

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فاز فريق الجمالية لكرة القدم بالمركز الأول فى التصفيات  المؤهلة لدوري حزب مستقبل وطن .

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق دوري مستقبل وطن 

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 وقد أقيمت أمس بملعب مركز شباب الجمالية نهائي دورة حزب مستقبل وطن والتصفيات للشياخات المؤهلة لدوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم، وذلك تحت رعاية النائب حسام زكى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب .

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وقد فاز فريق الجمالية بالبطولة، وقام النائب بتوزيع الكئوس والجوائز على الفائزين في جو جميل من الحب والتنافس النظيف بين شباب الجمالية. ووجه عضو مجلس النواب ، أطيب التمنيات لفريق الجمالية الصاعد بالتوفيق في دوري حزب مستقبل وطن وحظ أوفر للخاسرين.

دوري مستقبل وطن 

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.

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ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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