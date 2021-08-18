/645952/مسئول-بحركة-طالبان-قادتنا-سيظهرون-للعلن-بشكل-تدريجي-ولن-يعمل-أحد-في-الخفاء-بعد-اليوم

بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان بشكل سريع، ويصعب فهمه، وعمل قادتها في الخفاء لعشرين سنة، قال مسئول بحركة طالبان، إن قادة حركة طالبان بأفغانستان سيظهرون أنفسهم للعالم بشكل تدريجي وممنهج، وسيكون علنًا، وقال: «ببطء وتدريجيًا سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك أحد في الخفاء».

وأضاف المسئول أن أعضاء طالبان تلقوا الأوامر بعدم الاحتفال بالاقتحام الأخير للبلاد، والذي أوصلهم إلى العاصمة كابول، مشيرًا إلى أنه يتعين على المدنيين تسليم الأسلحة والذخيرة.

وفي وقت سابق، فر رئيس البنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي، من العاصمة الأفغانية كابول، وشكك في ولاء قوات الأمن الأفغانية، وألقى باللوم على الرئيس أشرف غني ومستشاريه «عديمي الخبرة في السقوط السريع والفوضوي»- بحسب وصفه.

وقال أحمدي في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: «كان انهيار الحكومة في أفغانستان في الأسبوع الماضي سريعًا وكاملاً، وكان مربكًا ويصعب فهمه، وهكذا بدأت الأحداث»، مشيرًا إلى أنه فر من البلاد عبر طائرة عسكرية دون تحديد وجهته، بعد إعلان الرئيس غني مغادرته أفغانستان.

وعلى جانب آخر، سيطرت حركة طالبان على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد، ودخلت طالبان العاصمة كابول، والقصر الرئاسي.