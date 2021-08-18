/645951/أول-تعليق-من-لوكاكو-قبل-العودة-لتدريبات-تشيلسي

تحدث البلجيكي روميرو لكوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الجديد، قادم من إنتر ميلان الإيطالي، قبل بداية تدريبة الأول في صفوف البلوز، عن الإمكانيات التي استفاد منها اللاعب، والتشوق للظهور مع الفريق اللندني أمام جمهورة، بعد غياب طال عليه مدة 10 أعوام.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

قال: "من الرائع "العودة إلى ستامفورد بريدج"، لقد كان الوقت المناسب، لقد تعلمت الكثير لمدة 10 سنوات، لقد شعرت بكيفية الفوز في البطولات الموسم الماضي".

تصريحات روميرو لوكاكو

لوكاكو : "النادي يسير في الاتجاه الصحيح، لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، نريد أن نستمر في الفوز، لذلك في هذا الوقت من مسيرتي، كان هذا هو القرار الأفضل".

وأضاف : "أعرف الكثير من الأولاد مُنذ 10 سنوات، كانوا أطفالًا في ذلك الوقت ولكنهم الآن رجال! لم أشعر بأنني جديد، كل شيء كما هو، نفس الموظفين، لقد تقدموا في السن ولكن الأمر كان سريعًا!".

وأكمل: "أنا مُتحمس للغاية، لا أتحمل الانتظار للعب هنا أمام الجماهير، سيكون شعورًا رائعًا أن أعود، لست نفس اللاعب الذي كنت عليه من قبل، لكن سيكون من الرائع العودة إلى أرض الملعب ومحاولة تحقيق الانجازات."

وواصل: "من الجيد رؤيتكم مجددًا! لقد شاهدت مباراة [كريستال بالاس].. أود أن أشكركم على الأجواء التي قدمتموها للأولاد. لا أطيق الانتظار لرؤيتكم يا رفاق ضد أستون فيلا."

واختتم لوكاكو يُلمح بأنه سيلعب ضد آرسنال: "من الواضح أن مواجهة آرسنال ستكون الأولى لي مع الفريق، سأبذل قصارى جهدي وآمل أن نواصل الفوز، شكرًا جزيلًا لكم".

تفاصيل عقد لوكاكو مع تشيلسي

كشف الفريق الإنجليزي تشيلسي، عن تفاصيل عقد لوكاكو، والتي بلغ أكثر قيمة عقد في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، لتبلغ 115 مليون يورو.

ويشمل عقد لوكاكو مع الفريق الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة مواسم، أي يصل العقد حتى 2026.

ومن الجدير بالذكر أن روميرو لوكاكو قد لعب لصفوف الفريق الإنجليزي تشيلسى بين عامى 2011-2013، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون.

تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخة

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية.