/645949/حارس-الجيش-حققنا-المطلوب-في-مباراة-الأهلي

انتهت بالأمس مباراة الجيش والأهلي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ،واستطاع فريق الجيش بهذه النتيجة من ابعاد الأهلي من سباق المنافسة علي لقب الدوري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وصرح محمد بسام حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بأن فريقه تعرض لسوء حظ كبير في مباراة سموحة الأسبوع الماضين حيث انتهت المباراة بهزيمه الجيش بأرعة أهداف مقابل هدفين.

واستكمل بسام حديثه عن مباراة الأهلي، حيث أكد أن فريقه تمكن من الحصول علي المطلوب بتحقيق نقطة أمام حامل اللقب.

وتابع، تعرضنا لضغط شديد طوال فترات المباراة وبالأخص في الربع الساعة الأخيرة من المبارة، وتمكننا من ايقاف مفاتيح لعب الأهلي، وأغلقتنا المساحات مما صعب من مهمه الأحمر.

وواصل حديثه، نعمل حاليًا علي تحسين مركزنا في جدول الدوري، وسنقاتل من أجل الحصول علي مجموع النقاط في المباريات القادمه.

واختتم، تلقيت العديد من العروض في الفترة الأخيرة،لم تكن من القطبين، ولن أرحل عن الفريق إلا بشكل يليق بي كقائد للفريق، وبموافقة الإدارة.

ملخص مباراة الأهلي والجيش:

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، على ملعب الجيش بالسويس.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

قائمة الأهلى أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، أحمد نبيل كوكا، جونيور أجايى، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.

موقف الفريقين في الدوري

خرج الأهلي من مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 31 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي”.

وتعادل في 9 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي”، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة وطلائع الجيش.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 12 مباراة.