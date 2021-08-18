/645948/غابت-عن-المنزل-7-أيام-النيابة-تامر-بتشريح-جثة-طفلة-في-حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفلة توفيت بعد تغيبها 7 أيام عن المنزل، بسبب لهوها فوق السطوح، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تشريح جثة طفلة توفيت بعد تغيبها 7 أيام عن المنزل في حلوان

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث، واستدعاء أسرة المجني عليها لسؤالهم أمام جهات التحقيق، حول الواقعة.

واقعة مأساوية

كانت واقعة مأساوية شهدتها منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان عقب عثور أسرة الطفلة «فاطمة محمود»، على جثتها بعد تغيبها 7 أيام، أعلى سطح منزلهم، بعد أن حشر جسدها بين الطوب والأخشاب فوق السطح، وتوفيت الطفلة بسبب الجوع والعطش.

ظروف غامضة

كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، المقدم أحمد فرج، بلاغا من أسرة الطفلة «فاطمة محمود»، وعمرها 3 سنوات، مفاده تغيبها في ظروف غامضة.

بعد مرور 7 أيام

وبتكثيف الجهود لم يتم التوصل لمكان تغيب الطفلة، وخلال بحث أسرتها بعد مرور 7 أيام فوق سطح منزلهم عثروا على جثة طفلتهم وقد حشر جسدها بين الطوب والأخشاب فوق السطح، فتوفيت بسبب الجوع والعطش.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من تحرياتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث أن الطفلة صعدت بمفردها عن طريق الخطأ للسطح من عدمه.