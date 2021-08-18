/645947/تنس-الأهلي-يشارك-في-بطولة-الجمهورية-على-ملاعب-سبورتنج

تشارك فرق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، في بطولة الجمهورية التي تقام على ملاعب نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، بدءاً من غد وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك الأهلي خلال البطولة بفرق تحت 12 و 14 و 16 “ناشئين - ناشئات”، وكذلك الفريق الأول «رجال - سيدات».

وكان الجهاز الفني قد حرص على تجهيز كل اللاعبين في مختلف المراحل العمرية، بالإضافة للفريق الأول، خلال الفترة الماضية، استعداداً للمشاركة في البطولة، والتي يسعى للتتويج بها.

وأكد محمود عبد المبدي المدير الفني لفرق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، أن جميع الفرق تضم لاعبين مميزين، ولديه ثقة كبيرة في قدرات جميع العناصر من أجل الفوز ببطولة الجمهورية.

وأضاف، أن الأهلي دائمًا هدفه الفوز بالبطولة، ويبحث عن المركز الأول فقط، مشيراً إلى أن الفترة الماضية تم تجهيز اللاعبين بشكل قوي مع الاهتمام بالنواحي البدنية والفنية.

وأوضح عبد المبدي، أن بطولة الجمهورية تشهد منافسة قوية من جميع الفرق، لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب، مشددًا على أنه تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز واللعب بقوة، خلال منافسات البطولة.

ويرأس جهاز التنس الارضي بالأهلي طارق صبحي، ومحمود عبد المبدي مديراً فنياً، وأحمد منير مدرباً عاماً، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديراً إدارياً.

فريق السيدات

فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، حقق الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الأردن وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

وقدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلي عرضا جيدا خلال المباريات، واستطاع تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وكان فريق سيدات تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهتين الماضيتين على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي في البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي، رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

حقق الفوز فريق «تنس طاولة الأهلي» للسيدات على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1 في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، وتختتم يوم 23 أغسطس الجاري.

حقق فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز ، على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال منافسات البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.