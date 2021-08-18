/645946/عنتيل-السيدات--تفاصيل-بلاغ-يتهم-حساب-على-تويتر-بنشر-محتوى-جنسي

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، غموض نشر محتوى جنسي وصور خادشة للحياء تتعلق بتصوير سيدات دون علمهن، وبث تلك الصور على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عنتيل السيدات عبر «تويتر»

وفي السياق نفسة، تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى ضد الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي .

تويتر

وذكر المحامي فرحات في بلاغه المقدم للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، حملت أسم «عنتيل السيدات»، و يبث من خلالها مقاطع إباحية ومحتوى خادش للحياء العام.

وتابع البلاغ أن المتهم نشر على حسابه الذي أطلق عليه إسم «عنتيل السيدات» مقاطع فيديو لسيدات وفتيات صورهن خلسة من الخلف عقب سيرهن في الشارع، قاصدا تصوير مؤخرتهم ويعمل على نشرها عبر حسابه بتوتير.

وطالب البلاغ بتتبع الحساب وسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.