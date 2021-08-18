مزاد علنى.. طرح 4 شواطئ فى الإسكندرية للإيجار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إجراء مزايدة علنية لتأجير 4 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، يومى 25 و26 أغسطس الجارى.





وقال جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدة هى "كرير الشرقى، والكنارى، وشهر العسل، وزهراء الهانوفيل".

وأشار إلى أن المزايدة ستتم وفقا للقانون 182 لسنة 2018، موضحًا أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ تتراوح بين 299 و499 جنيهًا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه يمكن شراء كراسة الشروط والمواصفات تقدم بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.