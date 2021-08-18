صور.. وزير التعليم العالى وسفيرة فنلندا يبحثان التعاون فى البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الثلاثاء، لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالقاهرة، بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء أشاد الوزير بأداء السفيرة خلال فترة عملها وبالجهد الكبير الذى بذلته؛ لدفع التعاون بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على استكمال التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبرتها فى مجال التعليم.

ومن جانبها أعربت لورا عن سعادتها لعملها فى مصر، وعبرت عن إعجابها بالتطور الهائل والتوسع اللافت والمتميز الذى تشهده منظومة التعليم العالى المصرية.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير نظام التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى، من خلال المشروعات التعليمية العملاقة التى دعمتها الدولة؛ بهدف توفير خدمة تعليمية طبقا لأحدث المواصفات العالمية للطلاب المصريين، ولجميع طلاب المنطقة العربية والإفريقية الباحثين عن فرص تعليم متميزة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير حجم العمل الذى تقوم به الوزارة للتوسع فى الجامعات، مشيرا إلى الاستعداد لافتتاح مزيد من الجامعات الأهلية الجديدة، وكذلك التخطيط أيضا لمزيد من التوسع فى التعليم التكنولوجى بفتح جامعات تكنولوجية جديدة بالمحافظات المختلفة، بالإضافة لمنظومة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالجامعات المصرية، ورفع تأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الجديدة، وكذلك التطوير الكبير فى البنية التحتية للجامعات المصرية ضمن مشروع التحول الرقمى للجامعات، بالإضافة إلى متابعة العمل على تطوير نظام القبول بالجامعات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار عبد الغفار إلى أن هذا التغيير الكبير واجه تحديات كثيرة بدءا من تغيير مفاهيم المجتمع عن التعليم، وتوفير التمويل اللازم للمنشآت والمبانى الحديثة، وكذلك مواجهة ظروف جائحة كورونا التى فرضت عبئا على منظومة التعليم للتكيف معها وعدم الإخلال بمعدلات السير فى المشروعات التعليمية القومية، وضمان سير العملية التعليمية مع مراعاة الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعات.

كما ناقش الوزير مع لورا الاستفادة من خبرتها بالملف التعليمى المصرى، فى تعزيز التعاون مع الخبراء الفنلنديين فى مجال التعليم الجامعى، وتنظيم زيارات لهم؛ لمتابعة حجم الإنجاز المصرى، وبحث إنشاء برامج دراسية مشتركة بين مصر وفنلندا بالجامعات الجديدة.

وفى ختام اللقاء، قدم الوزير هدية تذكارية للسيدة السفيرة، التى قدمت من جانبها شكرها للوزير لحفاوة الاستقبال، واعتزازها الشديد بتجربة عملها بالقاهرة.

حضر الاجتماع د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.