الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يُطلق حملة "لا للمنشطات"

/645942/الاتحاد-الإماراتي-لكرة-القدم-يطلق-حملة-لا-للمنشطات

أطلق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حملة "لا للمنشطات"، بهدف توعية الرياضيين بشكل عام وممارسي كرة القدم بشكل خاص بأضرار المنشطات والآثار المترتبة على استخدامها، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات والندوات والمبادرات التي تستهدف اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب نشر مجموعة من اللافتات ومقاطع الفيديو بمشاركة نجوم الكرة الإماراتية، تحمل رسائل مختلفة حول مخاطر المنشطات ،و ذلك بهدف زيادة الوعي والمعرفة الطبية حول المنشطات وآثارها السلبية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

الدوري الإماراتي

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الحملة تأتي في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى رفع معدل الثقافة الطبية لدى كل منتسبي لعبة كرة القدم، خاصة مع بداية الموسم الكروي الجديد 2021-2022 وتعريف اللاعبين بشكل دوري ومستمر بالآثار السلبية الناتجة عن استخدام المنشطات في مختلف المنافسات المحلية والقارية.

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال تنظيمها للعديد من الورش والندوات، سواء للاتحادات والمؤسسات الرياضية وكذلك اللاعبين، مؤكداً دعم اتحاد كرة القدم لكافة خطط ومبادرات الوكالة في سبيل منافسات رياضية كروية خالية من المنشطات.

رئيسة وكالة مكافحة المنشطات

من جهتها أكدت الدكتورة ريما الحوسني رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن الحملة تأتي ضمن تعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية للوكالة مع اتحاد الامارات لكرة القدم، وتأكيداً على أهمية الدور الايجابي الذي يلعبه اتحاد الكرة في مكافحة المنشطات في الرياضة ورفع الوعي لدى اللاعبين، وتشجيع الرياضة النظيفة، وبناء قاعدة الرياضة النزيهة بين الفئات السنية والشباب.

وقالت إن المبادرة تعكس ثقة اتحاد الكرة بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الممثل الوطني في المجال، وتؤكد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة.

تنطلق غدا مباريات الجولة الأولى من النسخة الـ 13 لدوري" أدنوك" لمحترفي كرة القدم الإماراتي، حيث تقام 3 مواجهات ضمن لقاءات اليوم الأول من الجولة.

ويستضيف فريق الإمارات نادي شباب الأهلي الساعة السابعة والربع مساء على استاد الإمارات في رأس الخيمة، في الوقت نفسه يلتقي فريق العروبة مع الوحدة على استاد الفجيرة، فيما يستضيف نادي عجمان فريق النصر على استاد راشد بن سعيد في عجمان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.