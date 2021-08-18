/645939/تصريحات-نارية-من-توني-كروس-بعد-رحيل-ميسي-ورونالدو-الأفضل

كشف الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط الفريق الإسباني ريال مدريد، عن مكاسب فريقة في الدوري المحلي، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من برشلونة، غريم الفريق الملكي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال توني كروس أثناء حديثه إلى شقيقه في البودكاست المشترك "Einfach mal luppen": "سنرى كيف تسير الأمور، ميسي إلى باريس سان جيرمان، ربما تكون هذه الخطوة جيدة بالنسبة لنا لأن أكبر منافس لنا فقد أفضل لاعب لديه".

تصريحات توني كروس

وتابع: "ربما سينتج ذلك عن المزيد من الأشياء الجيدة بالنسبة لنا، ربما ينضم إلينا لاعب من باريس".

وأضاف: "إن صفقة ميسي بأكملها لن تكون بالتأكيد في صالحنا".

أفضل لاعب

واصل كروس التفكير في الجدل الأبدي حول من هو أعظم لاعب في كل العصور، واختار زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو على ميسي.

قال نجم نادي الملكي: " بالنسبة لي هو كريستيانو رونالدو، بالطبع أنا متحيز لأنه قدم مساهمة حاسمة في فوزنا بالعديد من الألقاب".

وواصل: "لم نكن فقط زملاء في الفريق، بل كنا أيضًا جيرانًا في غرفة الملابس وجيرانًا خارج الملعب كان يعيش بجواري مباشرة".

وأتم: "لهذا السبب يصعب أن اختار ميسي".

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.