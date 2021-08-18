الناطق الرسمي باسم حركة طالبان: أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات

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لمنع أفغانستان من أن تصبح مركزًا لإنتاج المخدرات، أعلن الناطق الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها.

ذبيح الله مجاهد

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بكابول قال مجاهد: "إننا لن ننتج بأفغانستان أي أنواع من المخدرات.. لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات.. اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".

وذكر مجاهد أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش.

الولايات المتحدة أنفقت 8 مليارات دولار

وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار على مدار 15 عاما على الجهود المبذولة لحرمان طالبان من أرباحها من تجارة الأفيون والهيروين في أفغانستان.

مسئولون وخبراء

ويرى مسئولون وخبراء حاليون وسابقون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تُنهي فيه واشنطن أطول حرب لها، تظل أفغانستان أكبر مورد غير مشروع للمواد الأفيونية في العالم.

وأدى الدمار خلال الحرب، وتهجير الملايين من ديارهم، وخفض المساعدات الخارجية، وخسائر الإنفاق المحلي من قبل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة إلى إشعال أزمة اقتصادية وإنسانية من المرجح أن تترك العديد من الأفغان الفقراء يعتمدون على تجارة المخدرات من أجل البقاء على قيد الحياة.

يأتي ذلك وسط حالة من القلق تنتاب بعض مسئولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة، من أن انزلاق أفغانستان إلى الفوضى يصنع ظروفا لزيادة إنتاج الأفيون غير المشروع.

وأضاف مجاهد أيضا أن مقاتلي حركة طالبان، يسيطرون على حدود البلاد بالكامل، مضيفا أن لا أحد سيهاجم الدول المجاورة من أرض أفغانستان.

كما أعلن عن ضمان الأمن الكامل للسفارات والممثليات الأجنبية والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.

وقال مجاهد إن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها، لن يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن حركة طالبان لا تريد أن يغادروا البلاد.

كما أكد عزم حركة طالبان على ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني في حكومة أفغانية مستقبلية، مشددا على أن الحركة تتعهد باحترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان، وضمان حقوق المرأة في إطار الشرع الإسلامي والقانون.