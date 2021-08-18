بناء على طلب النائب عاطف كعربان..مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين للخارج من أبناء سوهاج

/645931/بناء-على-طلب-النائب-عاطف-كعربانمراكز-لتلقي-لقاح-كورونا-للمسافرين-للخارج-من-أبناء-سوهاج

أعلن النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج،بنه سيتم غدا الخميس تطعيم المسافرين من أبناء المنشاه ب مصل "جونسون " بالوحدة الصحية بالزوك الشرقيه.

مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين للخارج من أبناء سوهاج

وقال النائب عاطف كعربان أنه تم وضع عدة شروط الحصول على اللقاح اولا ،أن يكون مسافر ،أن يكون تم التقديم من خلال صفحة وزارة الصحة للحصول على اللقاح، ولا يشترط وصول رساله بالموعد فقط الأولوية التأشيرات التي تقترب من الانتهاء . ،صوره جواز السفر وصورة التاشيره . ٢٥٠ جنيه رسوم شهادة.

كان النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج ، قد تلقي استحابة سريعه من وزارة الصحة بإنشاء مراكز لتلقي. لقاح كورونا للراغبين في السفر الى الخارج من أبناء سوهاج.

ووجه النائب عاطف كعربان ،رسائل لأبناء دائرته بأنه تم ادراج مراكز تلقى اللقاح للمسافرين في محافظة سوهاج على الموقع الرسمى لوزارة الصحة،مشيرا إلى أنه علي الراغبين في السفر التسجيل باختيار مراكز تطعيم المسافرين بسوهاج وانتظار الرسالة بالمكان والموعد ومن قام بالتسجيل عليه بالاتصال علي الخط الساخن ١٥٣٣٥ للتعديل https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home