/645926/إنجاز-جديد-محمد-صلاح-ملك-الجولة-الأولي-في-البريميرليج

وضع موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام الإحصائيات، النجم محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة الأولي من الدوري الانجليزي، وحصل الدولي المصري علي أعلي تقييم في الجولة، بدرجة 9.2، ونجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد خلف هداف الريدز، برونو فيرنانديز لاعب مانشيسر يونايتد حيث استطاع من تسجيل أول هاتريك في البريميرليج، يذكر أن محمد صلاح نجح في تسجيل هدف في الجولة الأولي من المباراة الإفتاحية من الدوري الانجليزي للمرة الخامسة علي التوالي.

وجاء تشكيل الجولة الأولي كالتالي:

حارس المرمى: رايا (برينتفورد).

الدفاع: كريسويل (وست هام) - شالوبا ( تشيلسي) - دوفي (برايتون) - كانسيلو (مانشستر سيتي).

الوسط: بوجبا (مانشستر يونايتد) - سوتشيك (وست هام) - فرنانديز (مانشستر يونايتد) - صلاح (ليفربول).

الهجوم: جرينوود (مانشستر يونايتد) - دينيس (واتفورد).

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته القادمة”السبت” المقبل أمام فريق بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 1:30 ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد صلاح يحاول بقوة الدخول سريعا في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي هذا الموسم خاصة وأنه سجل هدفا وحيدا أمام نوريتش ستيي السبت الماضي، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، سجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة أمام فريق ليدز يونايتد.

افتتح محمد صلاح افتتح أهدافه في الدوري الجديد بعدما سجل صاروخا في شباك نوريتش سيتي عند الدقيقة 73. وسجل محمد صلاح هدفه رقم 96 في الدوري الإنجليزي والـ 126 بقميص الريد في كافة المسابقات الأوروبية والمحلية بالدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.