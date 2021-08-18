/645925/أول-تعليق-من-محمد-أبوجبل-بعد-فوز-الزمالك-علي-دجلة-والاقتراب-من-حصد-الدوري

حقق نادي الزمالك الفوز أمس الثلاثاء، علي نطيرة وادي دجلة، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد، وارتفع رصيد الفارس الأبيض إلي 73 نقطة، بينما تعثر غريمه التقليدي الأهلي امام فريق طلائع الجيش بالتعاد السلبي، مما يسها المهام علي القلعة البيضاء في حسم لقب الدوري العام هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد”أبو جبل” حارس مرمي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك” معلقاً:” الحمد لله”.

تشكيل الزمالك امام دجلة

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

تاريخ مواجهات الزمالك ودجلة

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر وهو البنك الأهلي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، لرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.