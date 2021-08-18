/645930/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-الباراتايكوندو-لأول-مرة-تدرج-في-الدورات-البارالمبية-أصبحت-محل-اهتمام-جميع-دول-العالم

لأول مرة في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية، تدرج منافسات الباراتايكوندو، وتتواجد مصر في منافسات الباراتايكوندو في تلك النسخة من البارالمبياد، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن منتخب الفراعنة للباراتايكوندو:

الباراتايكوندو

بعد إدراج رياضة البارا تايكوندو في في دورة البارالمبياد طوكيو 2020، وتأكيد مشاركتها في دورة باريس 2024، بدأت جميع دول العالم الاهتمام بهذه الرياضة والمشاركة في البطولات الدولية المهمة من أجل الحصول على النقاط التي تضاف إلى التصنيف البارالمبي.

ونجح المنتخب الوطني للباراتايكوندو، في التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي ستنطلق يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تشارك مصر في منافسات الباراتايكوندو بدورة البارالمبياد في طوكيو 2020، بـ لاعبين، وهم: محمد الزيات، سلمى علي.

وتقام منافسات الباراتايكوندو بتقسيم اللاعبين إلى فئات، ويتنافسوا على موازين مختلفة.

و فئات الباراتايكوندو هي : K41, K42, K43, K44، و تقام منافسات كل فئة في ٣ موازين مختلفة و هي : -61 كجم، -75 كجم، +75 كجم للرجال، وموازين -49 كجم، -58 كجم، +58 كجم للسيدات.

وتأهل الثنائي المصري سلمى علي، ومحمد الزيات، غلى منافسات الباراتايكوندو بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، من خلال البطولة الإفريقية.

بارالمبياد ري دي جانيرو

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو كالتالي:

ذهبية شريف عثمان في منافسات رفع الأثقال، لوزن 59 كجم.

فضية رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 50 كجم.

ذهبية راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم.

ذهبية محمد الديب في منافسات رفع الأثقال، لوزن 97 كجم.

فضية محمد أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية عمر فاروق في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية فاطمة عمر في منافسات رفع الأثقال، لوزن 61 كجم.

فضية مصطفى فتح الله في منافسات ألعاب القوى لسباق 100 متر.

برونزية أمل حفني في منافسات رفع الأثقال، لوزن 67 كجم.

برونزية أماني الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 73 كجم.

برونزية شعبان الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 63 كجم.

برونزية منتخب الطائرة "جلوس"، بعد فوزه على البرازيل 3/2 في ختام الدورة.