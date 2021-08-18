/645928/الآن-طرق-تسجيل-رغبات-تنسيق-المرحله-الاولى-لطلاب-الثانوية-العامة-٢٠٢١

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق موعد بدء التنسيق للدخول للجامعات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعلان نتائج الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تبدأ .

دوت الخليج يرصد طرق تسجيل رغبات التنسيق للجامعات

تبدأ أولي مراحل التنسيق لدخول الجامعات يوم السبت المقبل ، بنسبة 88.4% لشعبة علمي علوم، و 80% لشعبة الرياضة، و65% لشعبة الادبي ، ومن الكقرر أن تستمر حتي 25 من أغسطس الجاري.

الآن.. طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحله الاولى لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١

ووضعت وزارة التعليم العالي، الخطوات التي يجب أن اتباعها لتسجيل رغباته والتي تبلغ 75 رغبة من خلال الموقع الالكتروني :

- يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به .

- ثم يقوم الطالب تسجيل رغباته طبقا لاختياراته.

-يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص بالنسبه لشعبته أوبالكليات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يريد الدخول إليها عن طبقا للتوزيع الجغرافي.

-وتنقسم الكليات المقرر ان يلتحق بها الطالب إلى ثلاث مجموعات.

- على الطالب اختيار الكليات التي تقع فى النطاق الجغراقي التابع له واداراته التعليمية.

-ويستطيع الطالب الانتقال بين عدد من التخصصات المختلفة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة .

- بعدالانتهاء من إدخال رغباته كاملة والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

ويعطي البرنامج إيصال برقم محددخاص بالطالب

يستطيع الطالب حفظ نسخة من رغباته للرجوع إليها وقت الحاجة.

يمكن للطالب تعديل رغباتك عدة مرات.