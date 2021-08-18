/645924/الجديد-حول-موعد-فتح-الطيران-بين-مصر-والسعودية-٢٠٢١-بالتفصيل

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تصدر هذا السؤال محرك البحث جوجل وخاصة في الأونة الاخيرة، حيث أن هذا الأمر يهم فئة كبيرة ليس بالقليلة، وهو المواطنين الذين لديهم الرغبة في مباشرة أعمالهم والعودة مرة أخرى لاستئنافها بعد توقف الحركة لمدة اقتربت من 5 شهور، بسبب تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التي قامت بعا السعودية للحفاظ على مواطنيها.

دوت الخليج

قرار وقف الطيران بين مصر والسعودية

قرار وقف الطيران بين مصر والسعودية جاء قي شهر فبراير من هذا العام، حيث أعلنت السعودية عن وقف الحركة لعدد من الدول والتي من بينهم جمهورية مصر العربية، الأمر الذي تسبب في حدوث مشاكل لكلا من المقيمين في السعودية، والراغبين في العودة لها، فهذا القرار ترتب عليه حدوث معاناة للعاملين في السعوديو لهدم تمكنهم من العودة لديارهم.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ٢٠٢١

هذا وعقد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور مهندس أشرف نوير، اجتماع مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني السعودي، وذلك بمقر بمقر سلطة الطيران، من أجل بحث تطورات عودة الطيران بين مصر والسعودية.

السماح للعاملين المصريين بالسعودية

ويشار إلى ان قرار السعودية الصادر عنها سمح للعاملين المصريين بالسعودية بالسفر إليها، ولكن بعدة شروط وهي بعد قضائهم فترة أسبوعين كحجر صحي وذلك بإحدى الدول المسموح السفر منها للسعودية.

ثم بعد ذلك يسافر ويقضي فترة حجر مؤسسي بالمملكة العربية السعةودية.