آخر أخبار صندوق دوت الخليج 18-8-2021.. اعرف التفاصيل

/645901/آخر-أخبار-صندوق-تحيا-مصر-18-8-2021-اعرف-التفاصيل
يحاول الكثير من المواطنين البحث عن الخدمات التي يقدمها صندوق دوت الخليج يوميا ، منذ إصدار الرئيس السيسي قرارا بإنشائة فى عام 2014، متبرعا بنصف راتبه وثروته الخاصة للصندوق، تشجيعا للمواطنين على التبرع له.
اهداف صندوق دوت الخليج 2021
ويهدف صندوق دوت الخليج لدعم وتمويل المشروعات الخدمية لوالتنموية والاقتصادية التي تقدم للمواطنين، فضلا عن مساهمته فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير قي الريف المصري “حياة كريمة”.
دوت الخليج يرصد آخر تطورات صندوق دوت الخليج
وساهم صندوق دوت الخليج فى السنوات الأخيرة، فى إطلاق العديد من المبادرات الخدمية منذ تأسيسه عام 2014 بقرار من رئيس الجمهورية ، والتي تقدم العديد من المساهمات والمشاركات بمختلف القطاعات والمجالات ، التي تخفف عن كاهل المواطنين ،فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية 2030.
أهمية صندوق دوت الخليج
كما اطلق الصندوق مبادرة للمساهمة فى تسديد ديون الغارمات فى عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، فى لفتة إنسانية للمساعدة هؤلاء السيدات فى التخلص من معاناة السجن.
ويحرص كل المواطنين المصريين على التبرع لصندوق دوت الخليج ، والمشاركة فى بناء الجمهورية الجدية ، حيث تقدم عدد من رجال الاعمال بالتبرع للصندوق إنطلاقا من دورهم المجتمعي وواجبهم تجاه وطنهم ، منهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي تبرع بمليوني جنيه لصالح الصندوق، ورجل الأعمال رامي لكح الذى تبرع بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما تبرعت هي هيئة قناة السويس دعمًا ماليًا قدره 40 مليون جنيه.
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