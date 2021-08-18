تنسيق كلية الشرطة 2021 لطلاب الثانوية العامة ومواعيد وشروط التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث طلاب الثانوية العامة والأزهرية عن تنسيق كلية الشرطة 2021، وجاء ذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 17/8/2022. وعليه فقد اعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية، عن قبول دفعة جديدة للاتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الجاري 2021- 2022, على أن يكون تنسيق القبول لطلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها 65% كحد أدني للقبول، وتراعي الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم. وجدير بالذكر أنه تم الإعلان أيضاً عن التخصصات المطلوبة للاتحاق بالأكاديمية لهذا العام.

شروط التقديم لـ تنسيق كلية الشرطة 2021

هناك العديد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للكلية لاستكمال الاختبارات المقررة بنجاح، والتي تتمثل في:

الجنسية المصرية للطالب والاب والام، وليس عن طريق التجنيس.

تخطي الطالب درجات تنسيق كلية الشرطة 2021, والذي هو 65% لطلبة الثانوية العامة.

أن لا يقل طول المتقدم عن 170سم.

ان لا يتخطي عمر المتقدم 22 عام في 1 اكتوبر القادم.

ويتم التقديم لطلبة الثانوية العامة من خلال رابط تقديم كلية الشرطة عبر الإنترنت، ومن ثم تحديد موعد اختبار القدرات.

الاوراق المطلوبة لاختبار القدرات

بعد تحديد ميعاد اول اختبار للطالب عبر رابط موقع الأكاديمية الرسمي، عليه التوحه إلي مكتب تنسيق كلية الشرطة 2021 في المعاد المحدد له، والذي يتواجد في مقر الأكاديمية في (القاهرة/ التجمع الاول/ بوابة 5), ويتم فتح بوابة الدخول من الساعة السادسة صباحاً إلي الساعة التاسعة صباحاً، يوميا خلال فترة الاختبارات معدى يوم الجمعة. وعليه فيستلزم للتقديم تحضير الأوراق التالية للتقديم:

4 صور شخصية الطالب بخلفية بيضاء (4*6).

شهادة الثانوية العامة مختومة من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

بطاقة الرقم القومي سارية.

ثمن شراء الملف 375 جنيه.

شهادة ميلاد الطالب.

ويفضل إحضار أصل شهادات مؤهل الوالدين إن وجد.

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2021

تم أيضاً الكشف عن مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2021, وذلك ضمن فاعليات مؤتمر إعلان تنسيق كلية الشرطة 2021, وذلك لطلاب الثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، والي جاءت كما يلي: