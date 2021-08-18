عاجل.. قرار جمهورى بتجديد تعيين القوصى رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جمهورياً رقم 354 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفى طه القوصى رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 19 أغسطس 2021.





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