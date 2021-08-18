الرئيس السيسى يصدق على قوانين جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت القوانين كالتالى: القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 والقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والقانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 350 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. نشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

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