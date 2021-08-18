إنفوجراف.. خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تلقى تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2021، وقالت إن عملية التظلم على نتيجة الثانوية العامة هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية.





والإنفوجراف التالى يوضح خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة التى يتبعها الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم الطالب المتظلم صورة من ورقة البوكليت الخاص بالأسئلة وصورة أخرى من ورقة البابل شيت بهدف مراجعتها ويدون الطالب ملاحظاته ثم يتم مراجعتها يدويا.

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