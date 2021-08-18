/645927/بـ-15-مليون-يورو-موريبا-يدخل-قائمة-ضحايا-برشلونة-بعد-رحيل-ميسي

كشف مسئولو نادي برشلونة الإسباني، عن سعر لاعب خط وسط الفريق إلياكس موريبا، لبيعه خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعد تعرض خزينة النادي في الفترة الحالية لحالة من الإنهيار المادي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ووفقاً لصحيفة "سبورت"الكتالونية، فإن برشلونة سيوافق علي بيع إلياكس موريبا بمقابل مادي قيمته 15 مليون يورو، وفي حالة عدم وصول أية عروض سيتم الإبقاء عليه بمقاعد البدلاء طوال الموسم الجاري.

سبب الإستغناء عن موريبا

وأشارت الصحيفة أنه برغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي، يصر برشلونة على أنه لن يترك اللاعب الشاب يغادر بأي ثمن.

وتلقت إدارة برشلونة، عرضاً بقيمة 5 مليون يورو، من أحد أندية الدوري الألماني، للحصول على خدمات موريبا، لكن تم رفضه من قبل مسئولي البارسا.

وسعت إدارة برشلونة لتجديد عقد الاعب اكثر من مرة إلا أنه كان للاعب مطالب مادية مرتفعة وهو ماجعل إدارة الكتالوني تتجه نحو بيعه خلال هذا الصيف.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.