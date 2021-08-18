تنس طاولة الزمالك يهزم فلسطين في البطولة العربية

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فاز فريق تنس الطاولة بنادى الزمالك على فلسطين بثلاثة أشواط نظيفة بالجولة الثالثة بالبطولة العربية التي تقام في الأردن.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

ومن المقرر أن يواجه الزمالك مساء اليوم أيضا فريق قطر بالجولة الرابعة.

يذكر أن الفريق كان قد فاز أمس بالجولة الأولى على الكويت بثلاثة أشواط نظيفة وبالجولة الثانية على البحرين بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ويشارك من لاعبي الزمالك بالبطولة كل من أحمد على صالح وكريم العراقى ومحمود أشرف حلمى والمحترف البرازيلى جوستافو توسيبو.

ويقود الفريق أحمد حلمى مدير جهاز تنس الطاولة بالزمالك وأشرف محروس مدرب الفريق.

فاز فريق رجال تنس الطاولة بالنادي على فريق الساحل الكويتى بثلاثة أشواط نظيفة في أولى مبارياته بالبطولة العربية في الأردن.

كما فاز الفريق أيضا بالجولة الثانية على فريق صار البحرينى بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد

ويواجه الفريق غدا فريق فلسطين فى تمام العاشرة والنصف صباحا كما يواجه فريق قطر فى السابعه مساء.

ويقود الفريق أحمد حلمى مدير جهاز تنس الطاولة بالزمالك وأشرف محروس مدرب الفريق .

قام مباراة فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، وفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر وهو البنك الأهلي