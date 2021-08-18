بعد أنباء عرضه في أغسطس..مؤلف فيلم «العنكبوت» يكشف الحقيقة

/645922/بعد-أنباء-عرضه-في-أغسطسمؤلف-فيلم-العنكبوت-يكشف-الحقيقة

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول عرض فيلم «العنكبوت» الذي يخوض بطولته الثنائي أحمد السقا والفنانة منى زكي، خلال شهر أغسطس الحالي بعد طول انتظار وفترة تأجيلات عديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «العنكبوت»

ونفي محمد ناير مؤلف فيلم «العنكبوت» ماتداول بشأن عرضه في أغسطس، قائلا إنه لم يتم تحديد موعد لعرض فيلميه «العنكبوت والكاهن» فى الفترة المقبلة، وكل ما يتردد بشان عرض فيلم «العنكبوت» تحديدا فى أغسطس أمر غير صحيح.

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم «العنكبوت»

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

منى زكي مرشدة سياحية في فيلم «العنكبوت»

تقدم الفنانة منى ذكي خلال أحدث فيلم «العنكبوت» دور مرشدة سياحية.وأشارت إلى أنها تعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

منى زكي تشارك مع محمد هنيدي في الجواهرجي

تجتمع أيضا منى ذكي مع الفنان محمد هنيدي بعد 23 عاما من خلال فيلم «الجواهرجي» التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، آسر ياسين، أحمد حلاوة وريم مصطفى، إنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري.

أحمد السقا ينتظر عرض 200 جنيه

حدد أبطال فيلم «200 جنيه» الذي يشارك به الفنان أحمد السقا يوم 18 أغسطس كموعد نهائي ومناسب لعرض العمل بدور العرض اذ أنه سيشهد منافسة ليست بالشديدة بسبب قلة الأفلام التي من المقرر أن تعرض في هذا الوقت، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.