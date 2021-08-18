/645921/المستشار-أحمد-مرسي-أمينا-عاما-للمجلس-الأعلى-للنيابة-الإدارية
وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بجلسته المنعقدة، بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢١ ، على تعيين المستشار أحمد مرسي، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بيان النيابة الإدارية
جدير بالذكر أن المستشار أحمد مرسي، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦، وقد التحق سيادته بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٠ متدرجًا في مناصبها المختلفة.
حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية، ثم مكتب فني رئيس الهيئة، كما تم ندب سيادته لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعين سيادته أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
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