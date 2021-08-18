/645920/بـ-مليون-ريال-تركي-آل-الشيخ-يغري-الاتحاد-السعودي-لحسم-النهائي-العربي

يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الرجاء الرياضي المغربي في نهائي كأس الأمير محمد السادس "البطولة العربية"، وذلك يوم السبت المقبل علي ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، علي دعم فريق الاتحاد، لحسم النهائي المرتقب مع الفريق المغربي، حيث أكد آل الشيخ علي منح هدية قدرها مليون ريال سعودي في حاله حسم اللقب للأصفر.

ونشر آل الشيخ علي صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تلقيت دعوة كريمة من سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي كاس البطوله العربية كاس جلالة الملك محمد السادس ... يارب تسمح الظروف واكون حاضر ... قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الاتي للادارة الشابه اخي انمار واخي احمد الكاس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم اذا فزتو

موقف الرجاء المغربي من المواجهة:

يدخل الفريق المغربي المباراة وهو في مأزق، بعد الخسارة الثقيلة من فريق روما الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي اقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الكروي.

ويأمل فريق الرجاء في الظفر بمبارة النهائي لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

مشوار الفريقين في نصف النهائي:

تأهل فريق الرجاء وصل لمباراة النهائي بعد الفوز علي الإسماعيلي المصري بمجموع المباريتين (3/1)، حيث هزم الرجاء في الإسماعيلية بهدف نظيف، لكن تمكن من الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.

وتمكن فريق إتحاد جدة السعودي من الفوز علي موطنه الشباب السعودي بمجموع المباريتين (4/3)، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، قبل أن يتمكن إتحاد جدة من الفوز مبارة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

صافرة مصرية في انتظار اللقاء الحاسم:

حيث أعلن الإتحاد العربي، عن اختيار الحكم المصري محمود البناء لإدارة مباراة نهائي كأس الفريق محمد السادس، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع، وجهاد جريشه حكم فيديو.

رابطة الدوري السعودي تختار أفضل أهداف الجولة الأولي:

انتهت بالأمس الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي، واختارت اللجنة الفنية برابطة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين أفضل 3 أهداف بالجولة. حيث وقع الاختيار علي أهداف الكاميروني "فينسنت أبو بكر" لاعب النصر في مرمى ضمك ، وهدف "عبدالهادي الحراجين" لاعب الحزم في مرمى التعاون، وهدف اليوناني "باناغيوتس" لاعب الفيحاء في مرمى الاتحاد.