/645919/وكيل-لاعبي-الزمالك-يفجر-مفاجأة-مدوية-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الحديدي خلال برنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "جنش يحب نادي الزمالك جدا ولا يجد مشكلة في الاستمرار مع الفريق، ولا توجد أي عروض له".

وتابع: "كان هناك عرض لـ الونش قبل تجديد عقده بأربعة أيام من الدوري السعودي، وكان سيرحل ولكن حبه لنادي الزمالك جعله يوقع، على الرغم من أن راتبه كان أكبر بكثير من راتبه في الأبيض".

وأختتم قائلاً: "أحمد سيد زيزو كان يمتلك عروض كثيره من الأمارات، في نفس وقت عرض جالاتا سراي لضم مصطفي محمد ولمن إدارة النادي لم توافق”.

وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر وهو البنك الأهلي.