/645918/وكيل-محمد-صلاح-يثير-الجدل-حول-مستقبله-مع-ليفربول

تنتشر العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة، حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، مع فريقه الإنجليزي ليفربول، ليأتي رامي عباس وكيل صلاح، بتغريدة تثير الجدل أكثر على الساحة الرياضية، حول مستقبل الفرعون مع الريدز، بعد المباراة الأولى للفريق أمام نوريتش سيتي في اللقاء الأول لفريقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويرتبط الفرعون صلاح بعقد في آنفيلد حتى صيف 2023، وهناك رغبة من قبل الريدز في تجديد عقده، في الفترة الحالية.

تقيرير ديلي ميل

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أثار اللبناني رامي عباس، وكيل محمد صلاح، الجدل حول ملف التجديد بعد التغريدة التي نشرها في أعقاب تألق نجم الريدز خلال مباراة نورويتش في البريميرليج، وتسجيله هدفا وصناعة 2 آخرين.

وكتب عباس في تغريدته: "أتمنى أن يشاهدوا"، مما يشير إلى أن عرض ليفربول على صلاح للتجديد لا يليق به.

ليفربول

وأعلن ليفربول مؤخرًا تجديد عقود كلًا من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وفابينيو، من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية واستقرار الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في الإبقاء على صلاح، كما يرحب اللاعب بالتجديد، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ومع ذلك، فلا يوجد قلق داخل ليفربول بشأن تجديد عقد صلاح، وسيتم التوصل لاتفاق قريبًا بشأن الراتب الذي يليق بما يقدمه اللاعب.

مدرب غانا: محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج

أوضح تشارلز أوكونور، عبر تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، قبل ساعات من قرعة أمم إفريقيا، أن كل 5 أعوام تحدث مرحلة إنتقالية، تعد بمثابة مرحلة التغيير.

وكشف مدرب غانا، أن منتخب الكاميرون، يمتلك الوقت الكافي للاستعداد لتنظيم البطولة، وذلك بعد تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد تشارلز أوكونو ان الجماهير الكاميرونية تعشق كرة القدم.

وتابع:" الكرة المصرية دائماً قوية وعلى القمة ولديها نجوم كبار على مر التاريخ وتملك نجماً كبيراً بقيمة محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "أتابع صلاح وما يقدمه من مستوى رائع مع ليفربول، وكيف وصل ليكون النجم الأول في الدوري الإنجليزي”.

واستكمل: “على قارة إفريقيا كلها ان تفتخر بانتماء شخص رائع مثل محمد صلاح لها، فهو يرفع علم القارة بأكملها”.

وزاد: “محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وهم فخر للقارة السمراء جميعا”.

وأتم: “اللعب في أوروبا وامتلاك نجوم لامعة أمر مميز لأي منتخب، وبالرغم من ذلك فإنه لا يعطي الأفضلية على أرض الواقع”.