/645916/3-أرقام-قياسية-لبايرن-ميونيخ-بعد-فوزه-بالسوبر-الألماني

لم تقتصر فرحة بايرن ميونيخ مساء أمس على التتويج بكأس السوبر الألماني، بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، واطمئنانه على مستوى الفريق مع انطلاقة منافسات الموسم الجديد، حيث حقق الكثير من الأرقام القياسية كفريق، وكذلك لبعض اللاعبين كأفراد.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

ومن أبرز الأرقام القياسية للفريق وصوله للقب التاسع في مسابقة السوبر الألماني في تاريخه وتوسيعه للفارق بينه وبين بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه إلى 3 ألقاب لأول مرة، حيث فاز بوروسيا باللقب 6 مرات، فيما واصل روبيرت ليفاندوفيسكي الذي أحرز هدفين في المباراة تحقيق أرقامه الخاصة، بتسجيله للمباراة الرابعة عشرة على التوالي وهو رقم قياسي جديد في مسيرته، ولا يتفوق عليه في هذا السياق سوى جيرد مولر الذي نجح في التسجيل 16 مباراة على التوالي في كافة المسابقات خلال الفترة من 1969 إلى 1970.

كما أن ليفاندوفيسكي ومعه زميله مولر أصبحا لدى كل منهم رقم قياسي في عدد مرات المشاركة في بطولة كأس السوبر برصيد 11 نسخة على التوالي منذ إعادة انطلاقة المسابقة من جديد في موسم 2010.

جدير بالذكر أن نادي بايرن ميونيخ تأسس في 27 فبراير عام 1900، وملعبه الأساسي هو أليانزا أرينا ميونيخ، الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج، وسبق له الفوز بلقب الدوري 30 مرة منذ تأسيس الدرجة الأولى، و31 مرة في التاريخ، كما أنه البطل الدائم للمسابقة ذاتها في المواسم التسع الأخيرة.

توج فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس السوبر الألماني لموسم 2021، على حساب بروسيا دورتموند، بعد تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب سيجنال أودونا بارك.

ضرب البولندي بهدفين في شباك بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، الأول جاء في الدقيقة الـ 41 والثاني في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، وأكد الألماني توماس مولر بالهدف الثالث لفريقة في شباك بطل كأس ألمانيا للنسخة الاخيرة.

رد المخضرم ماركو رويس مهاجم فريق بروسيا دورتموند، على هدفين ليفاندوفيسكي، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، قبل أن يؤكد مولر على نتيجة المباراة.

شارك فريق بايرن ميونخ في المباراة كبطل للدوري الألماني الممتاز، لنسخة 2020 / 2021، وجاء بروسيا دورتموند في الجانب الأخر من المباراة كبطل كأس ألمانيا.