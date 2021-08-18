/645915/هدى-المفتي-تنضم-لأبطال-مسلسل-إلا-أنا2-بحكاية-جديدة

تعاقدت الفنانة هدى المفتي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، من إخراج ياسمين أحمد كامل، ومن المفترض أن تبدأ تصويرها بعد أن تنتهي شركة الإنتاج من التعاقد مع باقي أبطال الحدوتة.

دوت الخليج يرصد تعاقد هدى المفتي على مسلسل إلا أنا 2

وتواصل الفنانة سهر الصايغ خلال الفترة الحالية تصوير مشاهدها في أولى حكايات المسلسل التي تحمل اسم «بيت العز» الذي يشارك في بطولتها بجانب الصايغ كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، والتي من المقرر عرضها في نهاية الشهر الجاري أي بعد أيام قليلة من اليوم.

مسلسل إلا أنا 2

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

هدى المفتي تبدأ التحضيرات الفعلية لمسلسلها الجديد «بيمبو»

بدأت الفنانة الشابة هدى المفتي في التحضيرات الفعلية لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «بيمبو» الذي تخوض بطولته بجانب المخرج عمرو سلامة، ونشرت هدى المفتي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تتدرب على رياضة التسلق استعدادا لتصوير مسلسلها الجديد «بيمبو»، وعلقت المفتي على مقطع الفيديو قائلة: “من تحضيرات بيمبو”.