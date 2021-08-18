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عمرو درويش يعقد اجتماع بشأن إنشاء كوبري للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية «صور»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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عقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب،بشأن إنشاء كوبري للربط بين القليوبية والمنوفية من ناحية ميت الدريج وميت العبس، مؤكدا أهمية المشروع فى التسهيل على المواطنين والتواصل بين المحافظتين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع  النائب عمرو درويش بشأن إنشاء كوبري يربط بين القليوبية والدقهلية 

 

وتوجه النائب عمرو درويش ،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالشكر إلى جميع القيادات على تعاونهم الكامل فى تنفيذ المشروع والانتهاء منه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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