/645913/عمرو-درويش-يعقد-اجتماع-بشأن-إنشاء-كوبري-للربط-بين-محافظتي-القليوبية-والدقهلية-صور

عقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب،بشأن إنشاء كوبري للربط بين القليوبية والمنوفية من ناحية ميت الدريج وميت العبس، مؤكدا أهمية المشروع فى التسهيل على المواطنين والتواصل بين المحافظتين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع النائب عمرو درويش بشأن إنشاء كوبري يربط بين القليوبية والدقهلية وتوجه النائب عمرو درويش ،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالشكر إلى جميع القيادات على تعاونهم الكامل فى تنفيذ المشروع والانتهاء منه.

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