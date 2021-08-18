أول تعليق من رياض محرز على نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا 2021«صور»

/645912/أول-تعليق-من-رياض-محرز-على-نتيجة-قرعة-كأس-أمم-إفريقيا-2021صور

نشر الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق الوسط لمنتخب محاربي الصحراء، والنادي الإنجليزي مانشستر سيتي، صورة له مع كأس أمم إفريقيا 2019، وكتب عليها رياض "جاهز".

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ووقع منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة وسط منتخب غينيا الإستوائية، وسيلاريون، وكوت ديفوار، بعد نهاية نهاية تقديم القرعة التي تمت أمس بالكاميرون.

تنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا كاميرون 2021، في التاسع من يناير من العام القادم، وتنتهي في السادس من فبراير من نفس العام، وتحتضنها الأراضي الكاميرونية.

منتخب الجزائر في أمم إفريقيا

شارك المنتخب الجزائري، في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، على أرض مصر وحققوا لقبهم الثاني عن استحقاق وجدارة، بعدموا كانوا أفضل منتخبات البطولة، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، وكوكبة من النجوم على رأسهم رياض محرز، وبغداد بونجاح، وإسماعيل بناصر.

الجزائر في أمم إفريقيا 2019

تصدر محاربو الصحراء، مجموعتهم التي تضم السنغال، وكينيا، وتنزانيا برصيد تسع نقاط، ودون أن تستقبل شباكه أي هدف في دور المجموعات، ليتأهل بعد ذلك إلى دور الـ 16 ليضرب موعدًا مع نظيره الغيني، ويتفوق عليه بثلاثية نظيفة،، ويواجه ساحل العاج في ربع النهائي، وبعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي للمباراة، ركلات الترجيح تؤهل الجزائر للدور القادم بنتيجة 4-3.

وفي نصف النهائي لعب المنتخب الجزائري أمام نظيره النيجيري وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، وكان يوم 19 يوليو على استاد القاهرة اليوم المشهد بالنسبة لمحاربي الصحراء، وسط حضور جماهيري كبير من الجماهير المصرية، التي تشجع الجزائر، بالإضافة إلى باقي الجاليات العربية والجمهور الجزائري الذي سافر لأرض الكنانة، وبعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، تمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليتوج منتخب بلاده بعد ذلك باللقب الأفريقي الثاني في تاريخه.

ترتيب المنتخبات عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف كاملًا، وتقدم منتخبا إيطاليا بطل اليورو والأرجنتين بطل كوبا أمريكا لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في التصنيف.

وتواجد المنتخب الإيطالي في المركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي وصيف اليورو، الذي حل رابعًا، كما صعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس، بعدما توج باللقب القاري على حساب البرازيل.