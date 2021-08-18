/645911/بيغير-عليا-من-الهوا- -زوجة-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

« بيغير عليا من الهوا» ..بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «عبير» 22 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «محمد»30 سنة أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

غيرته الشديدة عليا

روت لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 4 شهور، جواز صالونات..اتجوزنا علطول من غير فترة خطوبة..مفيش حب ومعنديش أطفال.. وبيتهمني بالتهم الباطلة بسبب غيرته الشديدة عليا.. من أول يوم وقالي مفيش نزول ولا حتا أروح عند أهلي ولا أهله، قولت ممكن فترة وهيرجع عادي وهيخليني انزل».

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «لتحيا مصر» : «فات اسبوع على الجواز.. بعدها أكتشفت انه معقد ومش متزن نفسيا.. وكل لما أهلي يزروني في الشقة مبيرضاش يخليني أقابلهم.. ولا أطلع أسلم عليهم .. لحد مازهقت وقرفت .. ناقص يحبسني في الأوضة ومطلعش منها

بقا يشك فيا في كل حاجة

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «بقا يشك فيا في كل حاجة وانا أساسا مش بنزل من البيت ..مبيرضاش يطلعني البلكونة ولا أنشر الغسيل .. ولما حد يجلنا البيت مبيخلنيش اطلع افتح الباب ولا قابل الضيوف ..وعلطول بيزعقلي ويضرب فيا. وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «فلجأت الي محكمة الأسرة بعين شمس لرفع دعوي خلع ضده، وبعد الدعوى هددني اني اروح اتنازل عليها.