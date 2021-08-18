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دوت الخليج

فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم أغانى فايزة أحمد ونجاة الصغيرة بأوبرا دمنهور

يؤدى أعمال الفنانة فايزة نخبة من مطربي الاوبرا في الفاصل الأول من الحفل هم : دعاء رجب وشروق وٱلاء أيوب ونعمة ، بينما تقدم الفنانة ٱيات فاروق مجموعة متنوعة من أعمال الفنانة نجاة فى الفاصل الثاني من الحفل، حيث اشتهرت ٱيات بحنجرتها الذهبية وإحساسها القوي الذي يخترق قلوب المسمعين، فهي تمتلك القدرة على أداء أعمال الفنانة نجاة ببراعة، وكثير من المستمعين أشادوا بصوتها، فيشعرون أنها خليفة الفنانة نجاة.

والجدير بالذكر ان الفنانة نجاة من أشهر رموز الموسيقى العربية في "العصر الذهبي" للخمسينات والستينات من القرن العشرين، فهي ولدت في 11 أغسطس 1938، وقد تم تكريمها كثيرا، وحصلت على العديد من الجوائز منها: وسام من الرئيس المصري جمال عبدالناصر ، ووسامين من الرئيسين التونسيين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وفي عام 1985 قدم لها الملك حسين ملك الأردن وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وحصلت نجاة على جائزة الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس، وكان عنوان الجائزة "هؤلاء أسعدوا الناس" وقدمت في دبي، وحصلت نجاة على الميدالية الذهبية ومبلغ 100.000 دولار. أما فايزة أحمد فهي مغنية سورية حاصلة على الجنسية المصرية ولدت في 5 ديسمبر 1930 وتوفيت 21 سبتمبر 1983، وقد سجلت أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة و 80 أغنية تلفزيونية وعشرات الحفلات في مصر، وخلال مشوارها الفني حصلت على عدة جوائز وأوسمة من بينها درع الجيش الثاني في 1974، كما حصلت على وسام من الرئيس الحبيب بورقيبة.