مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2021 وحقيقة إلغاء التكليف للطلبة هذا العام

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محمد سياف - ابو ظبي - المؤشرات الأولية لـ تنسيق كلية الصيدلة 2021 المرحلة الأولى، والذي كثر السؤال عنها بعد انتهاء فاعليات إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس الثلاثاء 17/8/2021. وصرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور خالد عبدالغفار عقب مؤتمر إعلان النتائج أنه: من المتوقع أن تنخفض نسب الحدود الدنيا للقبول بالجامعات المصرية من 7% إلي 10% لهذا العام، وذلك نظراً لانخفاض اعداد الطالبات والطلبة الذين قد تخطوا نسبة الـ90% لهذا العام مقارنةً بالعام الماضي 2020. وعليه فمن المتوقع هبوط درجات قبول كليات القطاع الطبي بتنسيق الجامعات 2021, والتي من ضمنها كلية الصيدلة، ومختلف الكليات الأخري مثل: (كلية الطب البشري، طب الفم والاسنان، والعلاج الطبيعي) مابين 364 درجة إلي 375 درجة، ما يعادل 88,7% إلي 91,5%.

وتحديداً لكليات الصيدلة فقد اشارات المؤشرات الأولية للتنسيق، أنه من المتوقع توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 360 درجة ما يعادل 87,8%, إلي 374 درجة ما يعادل 91,2%.

موعد تنسيق كلية الصيدلة 2021 وباقي الجامعات الأخري

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الدكتور خالد عبدالغفار، موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد 2021- 2022, ليبدأ يوم السبت الموافق 21 اغسطس الجاري، حتي 25 من نفس الشهر، وهو موعد ظهور النتائج.

ويتم التقديم من خلال الرابط الرسمي لموقع التنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

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حقيقة إلغاء تكليف طلبة كلية الصيدلة 2021- 2022

أعادت اعداد الطالبات والطلبة المقبولين بكليات الصيدلة بالجامعات المصرية لهذا العام 2021, الجدل في مجلس النواب والشيوخ حول التكليف للطلبة كليات الهندسة، حيث صرح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور خليفة رضوان، أنه يجب إخطار الطالبات والطلبة الراغبين في التقديم لـ تنسيق كلية الصيدلة 2021 أنه لن يسري عليهم التكليف في السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل صرح اكثر من نائب أيضاً بلجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لن يتم تكليف دفعات كليات الصيدلة الأعوام المقبلة من قبل وزارة الصحة والسكان، وطالبوا جميع كليات الصيدلة بعدم وجود تكليف لهم قبل إعلان تنسيق 2021 بشكل رسمي.

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عدد كليات الصيدلة الحكومية في مصر

في ضوء الحديث عن تنسيق كلية الصيدلة 2021, وجب التنويه إلي اعداد كليات الصيدلة في مصر، والتي يصل عددها إلي 22 كلية حكومية في مختلف المحافظات:

صيدلة القاهرة المنوفية جنوب الوادي الفيوم سوهاج دمنهور طنطا المنصورة مدينة السادات الزقازيق المنيا حلوان بني سويف كفر الشيخ قناة السويس الاسكندرية بور سعيد عين شمس اسيوط

كما وجاء تنسيق كليات الصيدلة العام الماضي 2020, بواقع 402 درجة ما يعادل 98,4%، في كافة الجامعات السابقة معدى كليات جنوب الوادي، المنوفية الفيوم، والتي كانت بواقع 403 درجة، وبنسبة 98,29%.

عدد كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة

يصل عدد كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة في مصر إلي 21 كلية، والذي كثر عنها السؤال مع مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2021, والتي تتواجد أشهرها في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، وجامعة سيناء فرع العريش وفرع القنطرة، وجامعة 6 اكتوبر، والجامعة الروسية، وجامعة النهضة.

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