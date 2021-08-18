وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المخرجات البحثية التي تقوم بها الأكاديمية؛ مشيدًا بورشة العمل التي عقدتها حول "مستقبل المياه في مصر.. الآمال والتحديات"، والتي تتيح لصناع القرار الوصول لمعلومات وتوصيات مختلفة من خلال مجموعة متميزة من الأكاديميين والعلماء بالشكل الذي يتناسب مع ثقافة العالم، مطالبًا بضرورة الاستمرار في عقد المزيد من هذه الورش.

وأشار د. عبدالغفار إلى دور الأكاديمية في دعم ورعاية البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من الباحثين والمبتكرين؛ لتنمية الصناعة المحلية، والتي تساهم في توفير فرص عمل من خلال فتح أسواق جديدة، وربط أبحاث الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة.

ووجه الوزير بضرورة دعم صناعة الدواء واللقاحات المختلفة في مصر، وإنتاج الأدوية الأساسية والاستراتيجية، والمواد الخام الدوائية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التصنيع، وذلك من خلال علماء وباحثي الأكاديمية، بالتعاون مع كليات الصيدلة المصرية؛ لإحداث التطوير المطلوب في صناعة الدواء المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض د. محمود صقر تقريرًا عن أنشطة الأكاديمية خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى الآن، والتي شملت العديد من المشروعات البحثية التي تدعمها الأكاديمية منها: استكمال بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والأزهر الشريف منذ عام ٢٠١٦ لإنتاج مسلسل رسوم متحركة بعنوان (نور والكتاب العجيب)، والذي تم اختياره كأفضل مسلسل رسوم متحركة في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠٢١، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث، وكذلك تكريم المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الاستثنائية لعام ٢٠٢١، وعقد ورشة عمل حول أخلاقيات التكنولوجيات البازغة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية وهيئة الطيران المدني، وافتتاح مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بكلية طب القوات المسلحة، بالإضافة إلى إطلاق حاضنة الأعمال التقنية (DMZ Cairo) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين قاعدة بيانات وطنية للنباتات البرية المصرية.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى مقترح التشكيلات العلمية الجديدة للمجالس النوعية، والحساب الختامي للأكاديمية للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

ووافق المجلس على عدد من القرارات منها:

- برنامج منح الدكتوراه بين الأكاديمية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).

- تعديل لائحة تنظيم عمل الشبكات القومية العلمية.

- إجراء بعض التعديلات على لائحة المجالس النوعية وأسلوب العمل بها.

- الإعلان عن الدورة الثامنة من منح علماء الجيل القادم (SNG, Generations Next for Scientists).

- التأكيد على حق مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مناقشة التقارير الفنية لتقييم ملفات المتقدمين لجوائز الرواد، وحقه الأصيل في منح الجائزة.

- إعلان جوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢٠.

وخلال الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للمستشار محمد سعيد عبدالصادق المستشار القانوني الجديد لرئيس الأكاديمية، كما وجه الشكر للمستشار توفيق الشحات على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه مهامه كمستشار قانوني لرئيس الأكاديمية.