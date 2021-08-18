التعليم العالى: 200 منحة لخريجى الهندسة والحاسبات للدراسة بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن توفير 200 منحة لخريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة فى الجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة" للعام الجامعى 2021 - 2022، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى كل مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأوضح د.محمد شعيرة منسق الجامعات الأهلية أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، ويسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجى كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقا للتخصص المناسب.

وأضاف شعيرة بأنه يسمح فقط لخريجى الكليات المحددة، التقدم لكل برنامج من البرامج التى تعلنها الجامعات الأهلية، وسيتم معادلة المقررات التى سبق دراستها منذ أقل من سبع سنوات، إذا ثبت مطابقتها للمقررات المدرجة ضمن متطلبات التخصص، الذى تم التسجيل به، ولا يتعدى الحد الأقصى للمقررات التى تم دراستها من قبل نسبة 50% من متطلبات التخرج فى البرنامج الملتحق به بإحدى الجامعات الأهلية الأربع.

وأشار منسق الجامعات الأهلية إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لهذه المنح، اعتبارا من الخميس الموافق 19 أغسطس الجارى، وحتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، ويتم التقدم من خلال الموقع التالى:

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وتسجيل البيانات المطلوبة، والبرنامج المراد الالتحاق به، لافتا إلى أنه سيتم عقد اختبار قبول تبعا لنوعية كل برنامج؛ لقياس قدرة الطالب على الدراسة بهذا البرنامج.

وأكد شعيرة أن المنح المقدمة سوف تغطى المصروفات الدراسية فقط، للتسجيل فى 72 ساعة معتمدة من متطلبات التخرج، ويتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة، إذا لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج، ولا يدخل فى المجموع التراكمى لتخرج الطالب من الجامعات الأهلية سوى المقررات التى درسها بالجامعة المقيد بها.

وقال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن البرامج الدراسية التى تتضمنها المنح فى مجال العلوم الهندسية، تشمل برنامج هندسة الطاقة بجامعة الملك سلمان الدولية، وبرنامج هندسة الميكاترونيات بجامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، وبرنامج هندسة الطيران والفضاء بجامعة المنصورة الجديدة.

وفى مجال علوم وهندسة الحاسبات، تقدم جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة منحا فى برامج (هندسة الحاسب، وتشمل "النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، أمن الحاسبات"، هندسة الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب، وتشمل "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات" علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية) كما تقدم جامعة العلمين الدولية منحا فى برامج (هندسة الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب، وتشمل "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات" علوم الذكاء الاصطناعى).

وأضاف المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن هذه المبادرة تأتى استجابة من جانب الجامعات الأهلية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المصرى والعالمى، والتى تتطلب إعداد الكوادر البشرية بمواصفات معاصرة، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متفردة، تساعد على تنمية المعارف والمهارات التى تلائم وظائف المستقبل واحتياجات مؤسسات المجتمع المصرى، وخطتها للتنمية المستدامة 2030.