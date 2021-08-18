وزير التعليم العالى يوجه بتطبيق أعلى معايير الجودة فى تصنيع الأدوية

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وأكد وزير التعليم العالى، أهمية المخرجات البحثية التى تقوم بها الأكاديمية؛ مشيدًا بورشة العمل التى عقدتها حول "مستقبل المياه فى مصر.. الآمال والتحديات"، والتى تتيح لصناع القرار الوصول لمعلومات وتوصيات مختلفة من خلال مجموعة متميزة من الأكاديميين والعلماء بالشكل الذى يتناسب مع ثقافة العالم، مطالبًا بضرورة الاستمرار فى عقد المزيد من هذه الورش.

وأشار عبدالغفار إلى دور الأكاديمية فى دعم ورعاية البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من الباحثين والمبتكرين؛ لتنمية الصناعة المحلية، والتى تساهم فى توفير فرص عمل من خلال فتح أسواق جديدة، وربط أبحاث الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة.

ووجه الوزير بضرورة دعم صناعة الدواء واللقاحات المختلفة فى مصر، وإنتاج الأدوية الأساسية والاستراتيجية، والمواد الخام الدوائية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة فى التصنيع، وذلك من خلال علماء وباحثى الأكاديمية، بالتعاون مع كليات الصيدلة المصرية؛ لإحداث التطوير المطلوب فى صناعة الدواء المصرى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود صقر تقريرًا عن أنشطة الأكاديمية خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى الآن، والتى شملت العديد من المشروعات البحثية التى تدعمها الأكاديمية منها: استكمال بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والأزهر الشريف منذ عام ٢٠١٦ لإنتاج مسلسل رسوم متحركة بعنوان (نور والكتاب العجيب)، والذى تم اختياره كأفضل مسلسل رسوم متحركة فى مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠٢١، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للبحوث، وكذلك تكريم المخترعين المصريين الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات فى دورته الاستثنائية لعام ٢٠٢١، وعقد ورشة عمل حول أخلاقيات التكنولوجيات البازغة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية وهيئة الطيران المدنى، وافتتاح مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بكلية طب القوات المسلحة، بالإضافة إلى إطلاق حاضنة الأعمال التقنية (DMZ Cairo) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين قاعد بيانات وطنية للنباتات البرية المصرية.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى مقترح التشكيلات العلمية الجديدة للمجالس النوعية، والحساب الختامى للأكاديمية للعام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

ووافق المجلس على عدد من القرارات منها:

- برنامج منح الدكتوراه بين الأكاديمية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).

- تعديل لائحة تنظيم عمل الشبكات القومية العلمية.

- إجراء بعض التعديلات على لائحة المجالس النوعية وأسلوب العمل بها.

- الإعلان عن الدورة الثامنة من منح علماء الجيل القادم (SNG, Generations Next for Scientists).

- التأكيد على حق مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مناقشة التقارير الفنية لتقييم ملفات المتقدمين لجوائز الرواد، وحقه الأصيل فى منح الجائزة.

- إعلان جوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢٠.

وخلال الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للمستشار محمد سعيد عبدالصادق المستشار القانونى الجديد لرئيس الأكاديمية، كما وجه الشكر للمستشار توفيق الشحات على الجهود التى بذلها خلال فترة توليه مهامه كمستشار قانونى لرئيس الأكاديمية.