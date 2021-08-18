منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، عن ‏توفير عدد من المنح‏‏ لأوائل الثانوية العامة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا لمواصلة تفوقهم.





وقال الجوهرى، فى بيان له، إن الجامعة تقدم تعليمًا بمواصفات عالميًا إذ تطبق نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فى التعليم والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية. وأضاف أن النموذج اليابانى فى التعليم يدعم قدرة الطلاب على الابتكار والإبداع وتنمية العمل الجماعى وصقلهم بالخبرات لمواكبة احتياجات سوق العمل الدولى، فضلاً عن توفير فرصة التدريب الصيفى فى أشهر الشركات العالمية باليابان. وأشار إلى أن الجامعة تقدم أحدث برامج فى الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والعمارة المستدامة والصيدلة والتصنيع الدوائى والتصنيع الغذائى. كان الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم، عن فتح باب التقديم والتسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى للعام الدراسى 2021-2022 بدءًا من الأحد المقبل.

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