جدة - نرمين السيد - بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يزور رئيس جهاز المخابرات العامة، رام الله وتل أبيب.



جدة - نرمين السيد - بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يزور رئيس جهاز المخابرات العامة، رام الله وتل أبيب. يأتى ذلك فى إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتى يرعاها رئيس الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكليف من الرئيس السيسى.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وتل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.