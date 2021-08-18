إنفوجراف- محور كلابشة.. شريان تنمية جديد فى أسوان

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن محور كلابشة فى أسوان.

ويساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى بالإضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمرانى لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنيان وفارس.

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