وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها الليبية تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وتناول الاجتماع استعراض طبيعة عمل الوزارتين فى مصر وليبيا وبحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا فيما يتعلق بقطاعات التمكين الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات والجهود الموجهة لذوى الإعاقة وبصفة خاصة أصحاب طيف التوحد، بهدف تبادل الخبرات فى التدريب والتأهيل وتطوير القدرات فى هذه القطاعات فى البلدين.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بداية اللقاء، بنظيرتها والوفد المرافق لها، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكة ومجالات التعاون مع مختلف الدول العربية والإفريقية، إيمانًا بأهمية دور مصر الاستراتيجى فى الإقليم.

وأكدت القباج أن الدولة المصرية حققت طفرة فى مجال التشريعات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الذى يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور الهام للجمعيات ومنظمات العمل الأهلى فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فصل متعاطى المخدرات وقانونى الضمان الاجتماعى وحقوق المسنين المقرر إصدارهما قريبًا، وكيف أن الدولة تنحاز لسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها، صرحت وفاء أبو بكر الكيلانى بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائى القائم بين ليبيا ومصر فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة.

وفى ذات السياق، أكدت الوزيرة الليبية أن منظومة التشريعات الليبية أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكل المواطنين، ما ساهم إلى حد كبير فى تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعى ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أحرزت بعض التقدم فى بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن بين هذه الملفات صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشر وكذلك رفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين.

وتابعت أن وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها من خلال بناء شراكات استراتيجية فى مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.

وأعربت وفاء أبو بكر الكيلانى عن تطلع قطاع الشؤون الاجتماعية فى ليبيا لتعزيز التعاون الثنائى مع نظرائه من الجانب المصرى لتطوير العمل الاجتماعى وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات التى تقدم لكل الشرائح والفئات المستفيدة.

وشهد الاجتماع التوافق على بدء اتخاذ خطوات مشتركة لإقامة معرض "ديارنا" للأسر المنتجة فى ليبيا بهدف فتح سوق جديد للأسر المنتجة المصرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى الشؤون الاجتماعية، وبروتوكول تعاون آخر فى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ أكد الطرفان حرصهما على تحفيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى البلدين.