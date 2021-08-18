ندى حربى أول الدبلومات لـ دوت الخليج: الرئيس حقق أمنيتى و«شال عنى هم كبير»

جدة - نرمين السيد - ندى حربى حسن محمد، هى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99٪ ومن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.
وقالت ندى لـ دوت الخليج: "الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق لى أمنية لم أكن أتوقع أن تنفذ، كنت أحمل همًا كبيرًا على عاتقى، ولم أكن أعرف كيف سأتخلص منه".
وتابعت: "لم أتوقع الحصول على فرصة عمل، وفجأة وجدت الرئيس السيسى يوجه مؤسسة حياة كريمة لتتكفل بمصروفاتى التعليمية كاملة حتى أنهى دراستى".
وشكرت ندى الرئيس السيسى على دعمه الدائم للشباب وقربه الدائم من صوت الشعب و تلبية ندائه، ووعدت أن تكون دائما فى الصدارة لترفع اسم مصر عاليا.
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